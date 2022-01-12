 

Церемония вручения «Оскара» впервые за три года может пройти с ведущим

12.01.2022, 16:36, Разное
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94-я церемония вручения «Оскара» впервые за несколько лет будет проходить с ведущим, пояснил Крейг Эрвич. Фамилию выбранного кандидата он не озвучил, а только пошутил, что и он сам мог бы выступить в качестве ведущего награждения статуэток.
Ведущим вручения «Оскара» в 2018 году был известный комик Джимми Киммел. В 2019 году пригласили провести шоу Кевина Харт, но актер не провел торжество в результате возникшего скандала. Ему предъявили обвинения в гомофобии. В 2020 году шоу прошло без участия ведущего. А вот в 2021 году в связи с пандемией COVID-19 церемония была представлена в интересном формате с незначительной численностью людей.

Крейг Эрвич пообещал раскрыть все подробности проведения шоу и назвать фамилию ведущего. Известно, что новый ведущий впервые будет проводить церемонию награждения кинонаград. Об этом информирует «ПолитЭксперт».

Источник: www.kinonews.ru



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