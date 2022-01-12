Столтенберг: На переговорах с РФ Альянс подтвердил политику открытых дверей НАТО и право каждой нации выбирать свои союзы

“Сегодня Росси высказала предложение, которое они опубликовади в декабре… Это касается требования остановить вступление новых членов в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. Альянс подтвердил политику открытых дверей НАТО и право каждой нации выбирать свои союзы, касающиеся безопасности. Поэтому мы говорим, что это не должно подрывать нашу возможность защищать всех, включая присутствие войск на восточной части Альянса. В то же время и Россия, и союзники по НАТО выразили необходимость возобновить диалог и согласовать график следующих встреч”, – сказал Столтенберг.

По его словам, союзники по НАТО готовы встречаться с РФ, чтобы “более подробно провести дискуссии, рассмотреть конкретные пропозиции и искать решения”.

“Члены Альянса хотят обсудить такие вопросы как повышение прозрачности учений, сокращение пространства и воможности для кибератак. Также мы готовы обсуждать вопрос контроля за вооружениями, ограничения на ракеты и вопрос ядерной политики”, – заявил генсек.

Кроме этого, как сказал Столтенберг, НАТО готов обсуждать вопросы улучшения коммуникации с РФ, в частности это касается открытия офиса Альянса в Москве и российского – в Брюсселе.

Встреча Совета Россия – НАТО, которая состоялась сегодня в Брюсселе, была первой за два с половиной года. Делегацию РФ возглавил замглавы МИД Александр Грушко и замминистра обороны Александр Фомин, от НАТО участвовали Столтенберг, постоянные представители 30 стран-членов Североатлантического союза, высокопоставленные военные представители, замгоссекретаря США Венди Шерман.

Совет Россия – НАТО как главный форум для переговоров был создан в 2002 году. Его полноценные заседания были приостановлены, когда РФ аннексировала украинский полуостров Крым в 2014 году. В последний раз совет собирался в июле 2019 года.

Контекст:

7 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. “Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений”, – сказал он.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулось в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно “гарантий безопасности”: 10 января состоялся диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января проходит встреча на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно “гарантий безопасности”. Российскую делегацию возглавляли замминистра иностранных дел Сергей Рябков и Фомин, делегацию США – Шерман. Переговоры проходили в закрытом формате, они продолжались приблизительно 7,5 часа без учета перерыва на обед.

Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Шерман после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос о том, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

По итогам встречи государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что реального прогресса достичь в переговорах с РФ будет сложно, если она не изменит риторику и продолжит эскалацию своего военного наращивания.

В МИД РФ заявили о категорическом отсутствии прогресса на переговорах с США в вопросе членства Украины в НАТО.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—