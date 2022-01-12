 

У госпитализированного из дома престарелых 85-летнего Куравлева диагностировали поражение мозга

12.01.2022, 16:32, Новости дня
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Отмечается, что эти заболевания спровоцировали у артиста нарушение памяти, речи, мыслительных процессов и функции глотания. Чтобы актер мог получать питательные вещества, его экстренно прооперировали, вставив в желудок трубку для подачи питательной смеси.

Медики отметили, что после хирургического вмешательства Куравлев был отключен от аппарата искусственной вентиляции легких, так как может дышать самостоятельно.

Контекст:

Куравлев родился в Москве в 1936 году. Он прославился благодаря ролям в фильмах “Иван Васильевич меняет профессию”, “Афоня”, “Самая обаятельная и привлекательная”.

В 2012 году Куравлев овдовел, прожив в браке с женой Ниной 53 года. После смерти супруги артист ведет затворнический образ жизни.

В 2016 году после смерти жены рядом с ее могилой на Актерской аллее Троекуровского кладбища в Москве установил массивную плиту со своим именем. 

10 января стало известно, что Куравлев находится в реанимации московской больницы “Коммунарка”, у него выявили пневмонию. После госпитализации артиста российские СМИ сообщили, что артист был доставлен в больницу из дома престарелых.

У него есть взрослые сын и дочь, а также трое внуков.

https://gordonua.com/bulvar/news/kuravlev-nahodyashchiysya-v-reanimacii-zhil-v-dome-prestarelyh-u-aktera-dvoe-detey-i-troe-vnukov-1590207.html

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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