Глава Нацполиции Украины рассказал, сколько сотрудников уволились из НПУ в 2021 году

По его словам, в 2019-м из полиции уволилось 13 300 человек, в 2020-м – 10 589.

“Из ушедших в прошлом году полицейских – почти 9,5 тысяч. Остальные – свободный наем, госслужащие”, – уточнил Клименко.

Он добавил, что в Киевской области самый большой некомплект кадров – около 22,5%.

“Киев практически исчерпал возможность комплектоваться за счет киевлян в таком количестве, как это было раньше. Но подобная проблема с кадрами есть и в других крупных городах. А учитывая количество увольнений в последние годы, мы не успеваем укомплектовывать штат. Мы же должны максимально качественно отобрать людей из приходящих. За такую зарплату не каждый будет работать. Например, в Одесской области с 2019 года уволилось 1074 полицейских, а пришло на службу 761. В Киевской области уволено 1214 полицейских, а на службу принят 661”, – рассказал глава НПУ.

Сотрудники полиции уходят в Госбюро расследований и в Бюро экономической безопасности.

“И я не имею права держать их здесь. Они все равно пойдут, потому что там зарплата в разы больше”, – подчеркнул Клименко.

Контекст:

На сайте патрульной полиции Украины указано, что зарплата патрульного начинается с 11,2 тыс. грн в месяц, в Киеве – 14,5 тыс. грн.

В Национальной полиции в конце июня 2021 года сообщали, что затраты на сотрудников МВД ниже, чем в других правоохранительных ведомствах, а в случае повышения в стране зарплат ведомство не сможет обеспечить достаточного финансирования.

Глава МВД Денис Монастырский 14 сентября обещал потребовать повышение заработной платы для полицейских. По словам главы МВД, в Нацполиции зарплаты колеблются в пределах 12–16 тыс. грн с надбавками и выплатами за выслугу лет.

В конце 2021 года сотрудники Национальной полиции не получили 13-ю зарплату и надбавки за работу в условиях эпидемии COVID-19, писали “Українські новини”.

Клименко заявил 5 января 2022 года, что зарплата правоохранителей “должна быть соразмерной рискам”. Он сообщил, что правительство уже выделило полиции деньги для поэтапного повышения зарплат с января.

В Верховной Раде Украины 6 января зарегистрировали законопроект №6506-1, которым предлагается установить, что должностной оклад полицейских не может составлять менее 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что в 2022 году составит 24,8 тыс. грн.

Монастырский 11 января сообщил, что в феврале правоохранителям повысят заработную плату. По его словам, на зарплаты Нацполиции дополнительно выделено 1 млрд грн.

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