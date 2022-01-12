 

США анонсировали новый пакет санкций против РФ «на случай эскалации»

12.01.2022, 16:06, Новости дня
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В среду американские сенаторы-демократы представят новый пакет санкций против РФ и якобы лично президента Владимира Путина «на случай эскалации» на Украине, сообщают местные СМИ.

Газета The Washington Post пишет со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы, что «сенаторы-демократы в среду обнародуют свежий пакет санкций (на случай), если президент РФ (Владимир) Путин вторгнется на Украину», – передает РИА «Новости».

Предлагаемые демократами санкции США могут коснуться высокопоставленных российских военных и чиновников, включая лично  президента РФ Владимира Путина, а также затронуть банки и систему SWIFT.

При этом Белый дом поддерживает предлагаемый демократами США законопроект по санкциям против России, пишет газета со ссылкой на представителя совета нацбезопасности США.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пригрозил России «огромными последствиями» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США выдали главную цель в переговорах с Россией.



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