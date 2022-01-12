 

В Алма-Ате погиб замкомандира гвардейской десантно-штурмовой бригады

12.01.2022, 16:06, Новости дня
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Во время протестов в Алма-Ате погиб 39-летний заместитель командира 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Казахстана подполковник Сандибек Хаиров.

У погибшего военного остались супруга и двое детей. Сообщается, что церемония прощания состоится 13 января в 10.00 в Доме офицеров Алма-Аты, передает Telegram-канал Tengrinews.kz – Новости Казахстана.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.

Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.



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