 

Мантуров: Новый ракетоносец Ту-160М сможет нести перспективные виды вооружения

12.01.2022, 16:06, Новости дня
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Первый построенный с нуля в РФ стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет, сообщили в пресс-службе государственной корпорации Ростех.

«12 января с аэродрома Казанского авиационного завода – филиала «Туполев» (в составе ОАК Ростеха) совершил первый полет первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М», – цитирует сообщение компании ТАСС.

В корпорации добавили, что полет проводился на высоте 600 метров, он длился порядка 30 минут. Экипаж летчиков-испытателей выполнил маневры по проверке устойчивости и управляемости самолета.

Глава Минпромторга Денис Мантуров подчеркнул, что этот самолет может стать носителем новых вооружений.

«Сегодня мы видим значительные перспективы для платформы Ту-160: дальнейшее развитие позволит использовать ее для новых видов вооружения, в том числе перспективных», – сказал министр.

Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь отметил, что в этом самолете «на 80% обновлены и модернизированы системы и оборудование».

Газета ВЗГЛЯД писала, что начало испытаний первого Ту-160М, самостоятельно построенного Россией, имеет огромную значимость для страны.



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