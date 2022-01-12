5 причин стать фанатом телешоу “Не дрогни!”

Неожиданная тройка ведущих: Михаил Галустян, Валя Карнавал и Артур Бабич

Они такие разные и все-таки вместе — это про тройку ведущих нового шоу СТС. Ранее представить в одном проекте молодых топовых блогеров и опытного ведущего, актера Михаила Галустяна было непросто. Но им удалось найти общий язык и даже научить чему-то друг друга.

Я понял, что Михаил чувствует себя в этом шоу как рыба в воде, — признавался Артур Бабич. — Он может забросать шуточками так, чтобы всем было смешно, не только мелким ребятишкам, но и взрослым. Это тот человек, с которого нужно брать пример.

Валя Карнавал

Валя Карнавал впервые стала телеведущей

Кажется, Валю мы видели в разных ролях, но впервые блогер и певица появится в роли ведущей телешоу. По словам ее коллег, Карнавал справилась с новыми задачами на пять с плюсом, активно поддерживая участников и особенно сопереживая девушкам.

Ведущие не только комментируют, но и сами проходят страшные испытания

В каждом выпуске Михаил, Артур и Валя выбирают себе по одному подопечному и отправляют героев участвовать в четырех испытаниях. Задача — не дрогнуть, даже если очень страшно. Дрогнувший наименьшее число раз станет победителем, а ведущий, чей участник был самым трусливым, должен сам пройти испытание.

Здесь очень прикольные задания, которые в интернете не увидишь, — вспоминает Артур Бабич. — На это хочется смотреть, ведь играют обычные люди. А потом, когда любимчик зрителей, например Миша Галустян, выполняет жуткое испытание, становится еще интереснее.

Оригинальное шоу принадлежит Netflix

“Не дрогни!” — российская версия британского проекта Flinch, который знаком зрителям Netflix. В оригинальном шоу испытания проходят на территории ирландской фермы. Специально для программы СТС московские художники воссоздали ферму в павильоне. Декорации фактурили под кирпич и железо, старили купленный на барахолках реквизит. Интерьер украсили домашние питомцы, а в качестве декора использовали предметы деревенского быта: трактор, сено, колесо грузовика, вилы, кувшины, корзины, радиоприемник, бочки и мешки.

Шоу, в котором наконец-то участвуют сами зрители

Команда проекта получила тысячи заявок со всей России и стран СНГ. На кастинге всех претендентов просили опустить руку в черный ящик. При этом никто не знал, что именно находится внутри.

Сейчас большинство телешоу снимается при участии звезд. Но мы решили показать настоящих смельчаков из народа, при этом с чувством юмора, тех, кто не боится выглядеть нелепо и может посмеяться над собой”, — объясняет продюсер Александра Гройсман.

Среди героев проекта — представители разных профессий и сфер, включая “Мисс Беларусь”, звездного риелтора и даже бывшего священника.