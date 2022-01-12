Мать Константина Хабенского о его детстве, благотворительности и первой любви

Народный артист РФ Константин Хабенский известен по множеству фильмов и сериалов – взять хотя бы “Ночной Дозор”, “Адмиралъ”, “Географ глобус пропил”, “Статский советник”, “Огонь”, “Метод”. Но сегодняшний именинник ограничивается не только съемками: с 2008 года он руководит работу благотворительного фонда Константина Хабенского, цель которой – помощь детям и молодым взрослым с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга, а также руководит МХТ им. А.П. Чехова (на пост художественного руководителя актер и режиссер был назначен 27 октября прошлого года). При этом его профессиональная жизнь связана с этим театром гораздо дольше – он служит в нем с 2003-го.

С 2013 года Константин женат на актрисе Ольге Литвиновой, у супругов растут две дочери – 5-летняя Александра и Вера, которой 1 февраля исполнится три года. Также у актера есть сын Иван от первого брака с Анастасией Смирновой, которой не стало 1 декабря 2008 года после долгой борьбы с раком головного мозга. Сейчас мальчик, которому сейчас 14 лет, живет с бабушкой.

За всеми перипетиями жизни Константина наблюдает его мать, Татьяна Хабенская. На протяжении полувека Татьяна Геннадьевна следила за творческой деятельностью своего сына: начиная с его работы в театре-студии “Суббота”, работы в Театре Ленсовета, а затем – в МХТ им. А.П. Чехова, и заканчивая его личной судьбой. Она собирала афиши, фотографии, программки, вырезки из газет и журналов, а также записывала некоторые истории из его жизни. Все это соединилось в биографической книге “Мой Адмирал”, которая вышла в свет в конце прошлого года.

Специально к юбилею артиста HELLO.RU собрал яркие моменты из книги о детстве Константина Хабенского, проходившем между Ленинградом и Сибирью, его первых пробах, первой любви и забавные ситуациях, о которых раньше знали только родные.

О первой любви

В четыре года Костя пустился во все тяжкие, так что первая детская любовь пришлась на тот же период, что и первая сигарета. Детский сад — время проб и ошибок. Я читала в каком-то его интервью про еще одну первую любовь, для которой он нес розу, завернутую в газету, и так крепко ее прижимал к груди, что когда он до этой любви дошел, в газете оказались уже одни опавшие лепестки и стебель. Это было уже в школе. Так что в каждом возрасте своя первая любовь. А то, что мы перестали лазить к возлюбленным на балкон, так это неправда — был бы балкон, на него можно залезть и из чистого человеколюбия.

Константин Хабенский в детствеО любви к “Карлсону”

Костя в детстве много фантазировал и выдумывал. Лет в пять он снова приболел и остался дома. Тогда дети очень любили слушать пластинки: «Ухти-Тухти», сказки Чуковского. И вот он слушал сказку «Малыш и Карлсон», врач должен был прийти между четырьмя и шестью вечера, и я решила, что успею выскочить в магазин. Спрашиваю сына: «Посидишь один дома?» Он говорит: «Да! Конечно!»

Я быстренько постелила наш единственный праздничный комплект постельного белья (к приходу врача все всегда старались постелить не просто чистые простыни, но самые лучшие, какие только можно отыскать в доме, так было принято), попросила Костю ничего тут не трогать и убежала — в соседний магазин, в пятиминутной доступности. Купила молока, сыра, яиц, колбасы, сосисок, мяса, сметаны — в общем, все, что там продавалось, и возвращаюсь домой. Сказка «Малыш и Карлсон» ещё звучит, из комнаты выглядывает довольная голова и сообщает мне замогильным голосом:

— Ма-а-ама-а-а, я — привиденье-е-е!

— Прекрасно! — говорю я, снимаю пальто, разуваюсь и ухожу на кухню, чтобы положить продукты в холодильник.

Захожу в комнату. Кое-кто взял новую хрустящую простынь, прорезал в ней дырку и летает тут счастливейшим привиденьем под звуки Карлсона, которому что? — он живет на крыше. И в этот момент по закону жанра звонок в дверь. Врач. А у меня — диван без ничего и сын привиденье.

Об экспериментах со внешностью

Когда Костя учился в техникуме, он каждое лето ездил с ребятами на раскопки в Калининград. Однажды в конце августа ребенок вернулся с раскопок побритым налысо.

Муж встал рано утром, сделал зарядку, мы вместе позавтракали, он вышел из квартиры и недалеко от дома встретил молодого человека — уставшего, лысого, с серьгой в ухе, с гитарой подмышкой, с рюкзаком за плечами. Юноша с ним поздоровался — слегка запанибратски, но, впрочем, вежливо, муж ему сдержанно кивнул и прошел мимо.

Вечером Юра вернулся с работы домой и с изумлением обнаружил, что тот же самый молодой человек, лысый и с серьгой в ухе, который утром с ним поздоровался, теперь сидит за обеденным столом на кухне. Больше того — он оказался его сыном!

Константин Хабенский с супругойО том, почему его не сразу приняли в пионеры и причем тут Мирей Матье

В третьем классе, когда мы еще жили на Севере, пришло время Косте вступать в пионеры. Но в так называемую первую очередь его не приняли. А всё потому, что его прическа была не вполне пионерской — я сама его стригла под Мирей Матье. Сами понимаете, такая лохматая голова и звание пионера — вещи несовместные. Костя ничего мне не сказал, потому что всё решал сам. Он вооружился обычными хозяйственными ножницами и под углом примерно 15 градусов подстриг себе челку — от брови к виску. И на следующий день он уже щеголял в пионерском галстуке. Можно сказать, что подобной тактики — сделать быстро и самостоятельно — Костя придерживался во многом.

О походе за ягодами

Север богат ягодой — брусникой, клюквой, черникой, морошкой. Костя с ребятами часто собирал ее на уже замерзших болотах. И вот как-то в сентябре, когда уже холодно, пошли они, и все провалились под лед. Как оттуда выбрались — я даже не знаю. Так и не признались. Потом забрались на чердак дома, сняли теплые свои домашние шаровары с начесом и сидели сушились. Слава Богу, никто не пострадал и не заболел после этого приключения.

Константин Хабенский в спектакле “Поколение Маугли”О первой работе

Когда Косте исполнилось 14 лет (мы на тот момент уже три года как жили в Ленинграде), он решил пойти работать. Так как Костя был несовершеннолетним, за него оформился папа. Они вместе походили посмотрели, куда можно пристроить человека в 14 лет, раз уж так он хочет иметь свои деньги. Единственным местом, где его согласились взять, оказалась палатка при кафе на проспекте Энгельса, недалеко от нашего дома.

Костя стоял под огромным зонтиком, и торговал: «Выпечка, бутерброды, вода, соки». К нему отовсюду начали стекаться его друзья и одноклассники. А тут как получается — у кого-то есть деньги, у кого-то нет. И что же человека теперь без пирожка оставлять по такому случаю? Поэтому, отработав месяц, он почти ничего не получил. То подарит товарищу пирожок, то ветром опрокинет этот зонтик, под которым он стоял, и проливался сок, и пирожки грязные были. В конце концов он понял, что торговля — это не его призвание.

О благотворительном спектакле

Не могу не рассказать и про благотворительный театральный проект, который был поставлен в пяти городах, собрал там тысячные залы, заработал деньги, перечисленные Костей в фонд помощи онкологическим больным — детям. Костя долго думал, как соединить детей — подопечных фонда с ребятами, занимающимися в театральных студиях. Думал-думал и, наконец, придумал спектакль «Поколение Маугли». Костя пригласил подопечных фонда, для которых они играли в Новосибирске и в Петербурге, на премьеру в Кремль, чтобы те посмотрели спектакль. И одна девочка после спектакля вместе с мамой пришла за кулисы — одета скромно и на голове, как у всех этих ребятишек, чепчик. И вот она подошла и сказала: «Здравствуйте, я вам пришла сказать спасибо. У меня есть мама, папа и братишки, а еще у меня есть вы все, и, если бы не ваша помощь, я бы здесь сегодня не стояла. Спасибо вам огромное». Надо было видеть лица детей и преподавателей, я сама не могла сдержать слезы, просто чуть ли не навзрыд плакала, когда такой маленький ребенок, который был на грани смерти, прекрасно понимает, что ребята помогли ей своим трудом, своим потом, своим временем. Они сделали этот спектакль, собрали деньги и не пожадничали, не взяли себе, а всё перечислили в фонд. Там в конце спектакля на экране обязательно высвечиваются две или три фотографии — в зависимости от того, сколько они смогут собрать денег и кому точно помогут.