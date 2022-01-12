Гинцбург назвал сроки адаптации «Спутника V» под «омикрон»

Адаптация российский вакцины «Спутник V» под штамм коронавируса «омикрон» при необходимости займет 2,5-3 месяца, сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире России-24.

По его словам, вопрос необходимости адаптации «Спутника V» к «омикрону» будет решен через две недели. Ученый уточнил, что образец «Спутника V», который будет работать против «омикрона», почти готов, передает ТАСС.

При этом Гинцбург отметил, что «Спутник V» гораздо лучше других вакцин может противостоять изменчивости коронавируса.

Между тем сейчас на долю «омикрона» в Москве приходится уже до 30% заражений.

Ранее Гинцбург заявлял, что «Спутник V» не нуждается в модификации под омикрон-штамм.

Он также заявил, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от штамма «омикрон».