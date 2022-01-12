Мантуров заявил о росте продаж автомобилей в РФ в 2021 году
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В 2021 году в РФ продажи автомобилей поднялись более чем на 6%, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
«Продажи новых автотранспортных средств на российском рынке за 2021 год составили 1,8 млн штук. Это более чем на 6% превышает результаты 2020 года», – цитирует Мантурова РИА «Новости».
Он добавил, что производство автомашин в РФ за этот же период превысило 1,5 млн штук, это на 10% больше, чем в 2020 году.
«В частности, рост производства в сегменте легковых автомобилей составил порядка 8%», – указал глава ведомства.
В Минпромторге добавили, что цифры приводятся на основе данных системы элекронных паспортов транспортных средств. Министр подчеркнул, что система позволяет оперативно, практически в режиме онлайн оценивать ситуацию на рынке машин.
Сохранить положительную динамику в автопроме помогли меры стимулирования локализации и поддержки спроса на автомобили, заключил Мантуров.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как российские граждане помогли росту экономики, скупая автомобили, украшения, часы и другие вещи.
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