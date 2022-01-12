В Германии пояснили заявление о возможной блокировке Telegram

Немецкое министерство внутренних дел обсуждает с партнерами в ЕС возможность блокировки Telegram, но не конкретные меры по отключению, сообщил представитель ведомства.

«В МВД в самом ведомстве и с нашими партнерами в ЕС обсуждает, что в целом делать с Telegram, речь о том, чтобы Telegram придерживался существующих законов в Германии и Европе. До сих пор этого не произошло. В этом разговоре мы не исключаем никаких возможностей, но готовые меры также не обсуждаются, которые технически или законодательно вели бы к отключению Telegram», – цитирует представителя МВД ФРГ РИА «Новости».

Ранее глава МВД страны Нэнси Фезер допустила блокировку мессенджера Telegram в качестве крайней меры, если не будет найдено общеевропейское решение по соблюдению требований местного законодательства.

Напомним, в 2020 году Роскомнадзор разблокировал Telegram на территории России. Ведомство начало блокировку мессенджера в апреле 2018 года по решению Таганского суда из-за отказа передать в ФСБ ключи шифрования. При этом сервис все это время был доступен пользователям, хотя и с ограничениями.