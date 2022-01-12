Назван размер официальной зарплаты Зеленского

По данным ведомства, за прошлый год Владимир Зеленский заработал 336 тысяч гривен, что приравнивается к сумме 915 тысяч рублей. Данные приводятся без учета налогов, которые составили 65,5 тысяч гривен.

Сообщается, что такая сумма является показателем гораздо меньшим, чем у подчиненных Зеленского. Зарплата у обычных депутатов гораздо больше.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, к примеру, заработал за прошлый год 900 тысяч гривен, а спикер Рады Руслан Стефанчук около 795 тысяч гривен.

В Государственном управлении делами отметили, что никаких дополнительных выплат глава Украины за прошлый год не получил, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.

Такие цифры нимало удивили граждан Украины. Они засомневались, что зарплата является основным и единственным источником доходов Владимира Зеленского.

Он, как и многие обеспеченные украинцы, имеет оффшоры за границей. Судя по всему, Зеленский боится, что после его ухода с поста президента его средства могут конфисковать.

Ранее “Дни.ру” сообщали, что Владимира Зеленского нельзя отправлять на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Генпрокурор Украины Юрий Луценко уверен, что украинский лидер стремится принять участие в данном мероприятии только для того, чтобы закрыть на себя компромат.