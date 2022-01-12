 

Вдова телеведущего Михаила Зеленского удалила все публикации в Instagram после смерти мужа

12.01.2022, 15:52, Разное
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Известный психолог, вдова российского журналиста и телеведущего Михаила Зеленского Мила Рубинчик лишила журналистов и подписчиков возможности задавать вопросы. После скоропостижной кончины мужа она удалила всё из профиля в соцсетях и не выходит ни с кем на связь.
По предварительным данным, Михаил Зеленский скоропостижно умер от инсульта на 47-м году жизни. Это произошло в Доминиканской Республике, где отдыхала пара. Ему резко стало плохо, мужчину успели госпитализировать, но медикам не удалось спасти ему жизнь.

После этого Мила Рубинчик удалила все публикации из своего профиля в Instagram, который прежде активно вела. На странице было 49 тысяч подписчиков.

Мила Рубчик – третья жена телеведущего, они поженились в 2018 году. Она вела канал на YouTube и создала видеокурс на тему психологии. Никаких комментариев о смерти мужа она пока не давала, не общается с журналистами и знакомыми, не выходит на связь.

Источник: riafan.ru



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