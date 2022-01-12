Павел Прилучный и Агата Муцениеце воссоединились ради дня рождения сына

Разведённые актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный вместе отпраздновали девятилетие сына Тимофея. После расставания они перестали общаться, но теперь вместе провели время на детском празднике.

День рождения отмечали в ресторане с детской комнатой. И маленьких, и взрослых гостей развлекали аниматоры, устраивали конкурсы. Агате Муцениеце в одном из них пришлось пересчитывать тараканов в закрытой коробке. Впрочем, она вела себя довольно уверенно и сумела мужественно сосчитать всех насекомых. Отец Тимофея в конкурсах не участвовал, но появился на празднике и купил мальчику несколько конструкторов LEGO.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный были женаты девять лет, но развелись в 2020 году. Актриса обвинила мужа в рукоприкладстве, рассказала, что он выгнал её с детьми из дома, отобрал телефон и находится в 10-дневном запое. Артист отрицал эту информацию.

Несмотря на ссору, артисты мирно развелись, разделили имущество и перестали общаться, ограничиваясь только решением вопросов, связанных с детьми. Кроме Тимофея, у них ещё есть пятилетняя дочь Мия.

Источник: www.vokrug.tv