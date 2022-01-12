Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров попал в ДТП в Таиланде

Отдыхающий в Таиланде бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров несколько часов назад попал в ДТП. Бизнесмен получил лёгкие травмы.

Сегодня утром бизнесмен Курбан Омаров, на данный момент находящийся на отдыхе в Таиланде, попал в ДТП с участием мотоцикла. По его словам, он в какой-то момент слишком сильно надавил на передний тормоз и вылетел прямо перед проезжающей машиной, однако сумел отпрыгнуть и потому отделался парой ссадин и испугом.

Омаров отметил, что считает произошедшее чистой случайностью, а не результатом каких-либо вмешательств высших сил или «кармы». В своём блоге бизнесмен довольно резко высказался против подобной позиции.