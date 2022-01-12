В окружении МакSим заявили, что её бывший муж купил ей квартиру за 200 млн рублей

Друзья певицы МакSим утверждают, что её бывший муж Антон Петров купил ей дорогую квартиру на 500 квадратных метров. Стоимость апартаментов оценивают в 200 млн рублей.

Несмотря на проблемы со здоровьем и творческой деятельностью, певица Мария Максимова, больше известная под псевдонимом МакSим, ни в чём не нуждается и регулярно совершает дорогие покупки. В недавнем интервью с Ксенией Собчак МакSим утверждала, что сама купила себе и дочкам квартиру в комплексе «Триумф Палас» в центре Москвы, однако эксперты считают, что на данный момент певица зарабатывает недостаточно для покупки настолько дорогой недвижимости. Пик популярности МакSим, когда она регулярно зарабатывала 5-7 млн на концертах, был около двадцати лет назад – и сейчас её популярность далека от прошлой. Максимова не опровергает слухов о богатом возлюбленном, однако отрицает, что находится на чужом обеспечении. По словам же её друзей, певицу обеспечивает бывший избранник Антон Петров.

В 2021 году певица пережила автомобильную аварию, а также была госпитализирована с тяжёлым случаем коронавируса. После выписки Максимова сильно ослабла и похудела до 40 килограммов. У МакSим было 75-процентное поражение лёгких, что, по словам специалистов, может негативно сказаться на её вокальной карьере. Лечение и реабилитацию после комы также оплатил Петров, утверждают в окружении артистки. По слухам, его дорогие подарки являются попыткой сгладить вину за давнюю измену беременной певице.

Источник: www.kp.ru