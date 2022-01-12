В окружении МакSим заявили, что её бывший муж купил ей квартиру за 200 млн рублей
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Друзья певицы МакSим утверждают, что её бывший муж Антон Петров купил ей дорогую квартиру на 500 квадратных метров. Стоимость апартаментов оценивают в 200 млн рублей.
Несмотря на проблемы со здоровьем и творческой деятельностью, певица Мария Максимова, больше известная под псевдонимом МакSим, ни в чём не нуждается и регулярно совершает дорогие покупки. В недавнем интервью с Ксенией Собчак МакSим утверждала, что сама купила себе и дочкам квартиру в комплексе «Триумф Палас» в центре Москвы, однако эксперты считают, что на данный момент певица зарабатывает недостаточно для покупки настолько дорогой недвижимости. Пик популярности МакSим, когда она регулярно зарабатывала 5-7 млн на концертах, был около двадцати лет назад – и сейчас её популярность далека от прошлой. Максимова не опровергает слухов о богатом возлюбленном, однако отрицает, что находится на чужом обеспечении. По словам же её друзей, певицу обеспечивает бывший избранник Антон Петров.
В 2021 году певица пережила автомобильную аварию, а также была госпитализирована с тяжёлым случаем коронавируса. После выписки Максимова сильно ослабла и похудела до 40 килограммов. У МакSим было 75-процентное поражение лёгких, что, по словам специалистов, может негативно сказаться на её вокальной карьере. Лечение и реабилитацию после комы также оплатил Петров, утверждают в окружении артистки. По слухам, его дорогие подарки являются попыткой сгладить вину за давнюю измену беременной певице.
Источник: www.kp.ru
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