 

Суд разрешил задержание Порошенко – адвокат

12.01.2022, 15:48, Новости дня
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“Всем известно, что Петр Порошенко прибывает в Украину 17 января в 9.00. И мы знаем (эту информацию почему-то скрывают Офис генерального прокурора и Печерский суд), что существует такое себе определение о задержании Петра Порошенко с целью доставить его в суд и есть ходатайство Офиса генерального прокурора о применении к Порошенко меры пресечения”, – сказал Головань. 

Он отметил, что, согласно украинскому законодательству, о рассмотрении такого ходатайства народному депутату должны сообщать заблаговременно.

“Мы со своей стороны сегодня обратились в Печерский суд с ходатайством […] требуем от судьи, в производстве которого находится представление генерального прокурора или того, кто его в данном в случае заменяет, о применении к Петру Порошенко меры пресечения, назначить судебное заседание на 17 января 2022 года, чтобы обеспечить возможность Порошенко по прибытии в Украину явиться в суд и принять участие в судебном заседании”, – добавил Головань.

https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/videos/640454773857847/

Экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщал сегодня, что Государственная пограничная служба готовится к задержанию Порошенко в аэропорту. Экс-президент после этого заявил, что вернется в Украину рейсовым самолетом утром 17 января. “Советую Банковой не тратить средства на незаконное внешнее наблюдение и прослушку – мы будем информировать вас о каждом шаге, который приближает домой. Также не советую властям пугать меня арестом прямо в аэропорту”, – отметил он.

Контекст:

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение “засунули в щель калитки”. За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

“Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов”, – заявили в партии “Европейская солидарность”.

21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал “не предоставить Офису президента подарка” и вернуться в Украину в январе. По информации экс-нардепа Игоря Мосийчука на 12 января, Государственная пограничная служба готовится к задержанию Порошенко в аэропорту. 

В рамках этого же дела 8 октября нардепу, лидеру политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктору Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму.

По данным следствия, за время существования схемы террористов “ДНР” и “ЛНР” профинансировали на более 200 млн грн. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что в деле фигурируют экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также “высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ”.

В конце ноября 2021 года суд разрешил задержать в рамках этого дела как подозреваемого бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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