 

В Закарпатье спасатели нашли потерявшегося в горах сноубордиста из Одессы

12.01.2022, 15:48, Новости дня
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По данным ведомства, инцидент произошел в районе горы Драгобрат.

“37-летний мужчина отдыхал в компании друзей, и именно один из товарищей заметил его исчезновение. Друг позвонил по номеру 101 и предоставил спасателям координаты последнего места нахождения одессита”, – говорится в сообщении.

Для поиска туриста организовали три группы спасателей. Они нашли следы сноубордиста и двигались в том же направлении, пока мужчина не вышел на связь.

Позже выяснилось, что он наткнулся на домик лесника, где егеря накормили его и дали воспользоваться мобильным – его собственный телефон разрядился на морозе.

Из домика лесника спасатели транспортировали заблудившегося туриста в гостиничный комплекс, где он остановился.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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