 

Под Харьковом в ДТП погибли три человека, в больнице в тяжелом состоянии двое детей – полиция

12.01.2022, 15:48, Новости дня
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ДТП произошло около 8.50 на автодороге Киев–Харьков–Довжанский недалеко от села Черкасская Лозовая.

“По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля KIA двигался со стороны Дергачей в направлении Белгородского шоссе и допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем такси Toyota Camry под управлением 31-летнего мужчины”, – рассказали правоохранители

Оба водителя погибли на месте происшествия, также погибла пассажирка такси. В больницу доставлены два трехлетних ребенка в тяжелом состоянии. Во время аварии они находились в Toyota.

Полиция открыла прозводство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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