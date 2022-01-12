Любимый город может ссать спокойно

Новогодний «подарок» Смольного — отмену платы за посещение общественных уборных — оплатят налогоплательщики.

Субсидия «Водоканалу» вырастет до полумиллиарда рублей, а в сметы на ремонт отхожих мест заложены археологические раскопки на сотни миллионов. Но добежать сумеет не каждый: даже на весь Невский всего один городской сортир.

Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Ищите и терпите

На фоне роста цен за парковку и проезд в общественном транспорте власти Петербурга проявили трогательную заботу о простом люде, возвестив о переходе с 1 января на бесплатное пользование уборными. Аттракцион неслыханной щедрости распространяется, правда, не на все отхожие места, а лишь на те, что в ведении ГУП «Водоканал», подведомственного комитету по энергетике и инженерному обеспечению. Разработкой мобильного приложения с адресами таких туалетов ведомство не озаботилось — так что, если приспичит, надо успеть отыскать официальный сайт «Водоканала» и нужный раздел с интерактивной картой. Причем время работы туалетов может быть разное — большая часть из них открыты с 9 до 21.

В целом цивильно справить нужду в культурной столице после девяти-десяти вечера практически негде. И ничем не поможет интерактивная карта, если нужда застигла вас, к примеру, в ЦПКиО на Елагином острове — на всей его обширной территории (а это 96 га) нет ни одной уборной с логотипом «Водоканала». Так что надежнее по старинке следовать расставленным вдоль дорожек указателям — они приведут к одному из трех туалетов, подведомственных самому ЦПКиО. Гражданам, приплясывающим тут в очереди, ссылки на распоряжение губернатора Беглова не помогут — эти туалеты по-прежнему платные (10 рублей).

Рапортуя об отмене платы за пользование сортирами, Смольный заявлял, что такое решение правительства Петербурга принято «для удобства жителей и гостей города».

Но с самими «удобствами» в культурной столице большая напряженка. На весь Невский проспект протяженностью 4,5 км у «Водоканала» лишь одна общественная уборная — возле площади Александра Невского.

Раньше-то их было поболее — стационарных туалетов в Ленинграде в 1970-м насчитывалось до 700, к началу 1990-х было уже вдвое меньше, а теперь таких капитальных сооружений у «Водоканала» всего 214 на весь город. Причем действующих — лишь 166.

Помню, как еще лет двадцать назад добрый хранитель старого Петербурга архитектор Георгий Пионтек, водя нас с друзьями по городским лабиринтам, приговаривал с укоризной: «Прежде повсеместно были таблички — «Уборная во дворе направо». Или налево. А нынче только и увидишь — «Ближайший туалет на Московском вокзале»…»

Дезинформирующая табличка на Малой Конюшенной. Фото: sharapov-m.livejournal.com

Новых общественных уборных в Петербурге не строят уже лет тридцать. А из существовавших прежде львиную долю распродали в пору перехода к «рыночным отношениям». И новые владельцы приспособили их совсем под другие функции — под магазинчики, кафе, пабы, игровые автоматы, ветлечебницы. В самом-самом туристическом месте, возле Спаса на Крови, на краю Михайловского сада туалет трансформировался в модный ресторан. А в бывшей уборной на набережной Фонтанки, помимо ресторана, обустроили еще и магазин итальянской одежды.

Доходное отхожее место

Отмену платы за посещение общественных сортиров Смольный компенсировал «Водоканалу» увеличением субсидии на их содержание: если в прошлом году было 338 млн рублей, то в наступившем она составила уже 447 млн и будет расти (на последующие два года в городском бюджете заложено 464 и 480 млн соответственно). Примечательно, что сам «Водоканал» оценил затраты на эксплуатацию нужников в 2022 году почти на 100 млн дешевле размера субсидии — в 346,6 млн. На такую сумму ГУП еще в ноябре заключил контракт на обслуживание туалетов с традиционным своим партнером компанией «Кварта», чья заявка на конкурс оказалась единственной.

Владелец и руководитель компании Дмитрий Бутник удачлив в получении подрядов и от крупных энергетических структур («Россети», «Мосэнергосбыт», «Петроэлектросбыт» и др.), доход «Кварты» за 2020 год составил свыше 1 млрд руб.

Как утверждают в Смольном, субсидия на обслуживание увеличена именно «для обеспечения эксплуатации туалетов в режиме работы без взимания платы с посетителей». Притом что «содержание помещений и прилегающей к ним территории будет выполняться в прежнем объеме, за исключением операций по кассовому обслуживанию». Минус одна обязанность, плюс 109 млн — такая вот арифметика, позволившая прирастить субсидию на 32%.

В ГУПе не раскрывают конкретной суммы, выручаемой в прежние годы за платное (30 рублей с персоны) посещение вверенных им отхожих мест, обходясь общей оценкой — «она составляла небольшую часть от общих расходов».

В целом же предприятие совсем не бедствует: прибыль «Водоканала» за 2020 год составила свыше 4,8 млрд.

В пояснительной записке к проекту закона о бюджете на 2022-й и плановый период 2023 и 2024 гг. указывалось, что за счет субсидии «Водоканалу» будут эксплуатироваться 264 общественных туалета. Но из техзадания к доставшемуся «Кварте» госзаказу следует, что это «среднее число». Определить реальную сумму, необходимую для эксплуатации одного вверяемого подрядчику нужника, не так-то легко — простым делением суммы субсидии на число сортиров не обойдешься. Почти половина из них работают только в летний сезон (46 модульных, подключенных к сетям, 29 модульных с накопительными баками, 18 передвижных «на базе шасси» и 18 стационарных, не имеющих до сих пор никакого отопления). Еще 43 стационарных туалета числятся «неэксплуатируемыми», но и на них закладываются немалые суммы.

Павильон остановки с уборной на Кронверкском пр. до революции. Фото: citywalls.ru

Занимательная археология

Увлекательно складывается и обоснование цены ремонта общественных уборных.

Например, только разработку проектной документации для реконструкции скромного заведения в Шишмаревском переулке (площадью около 50 кв. м) «Водоканал» оценил в 3,5 млн рублей. Хотя, согласно ТЗ, объем предполагаемых работ не так уж и впечатляющ: обновление сетей, ремонт кровли и фасадов, внутренних помещений — с облицовкой плиткой и покраской стен, устройством незатейливых подвесных потолков, ну и еще кое-что по мелочи. Но планируемые работы почему-то оцениваются как «строительство».

Домик этот, возведенный в 1960-е и несший свою службу до середины нулевых, выглядит вполне крепким, сносить его не собираются, как и серьезно заглубляться в грунт с вколачиванием свай.

Но цена проектирования поднимается до неадекватных высот за счет целого комплекса сопутствующих изысканий:

геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, радиационных, лабораторных исследований почв (химия, токсикология, микробиология, паразитология) и даже… археологических раскопок.

Последний пункт — это, конечно, предмет особого изумления.

Сортир стоит не где-нибудь на Охтинском мысу, а в общественном саду близ улицы Савушкина. В тендерной документации, в разделе с описанием объекта и занимаемой им территории, указано: участок находится в зоне регулируемой застройки, а само здание не относится к объектам культурного наследия. Несмотря на это, заказчик закладывает в смету археологические раскопки с разработкой акта историко-культурной экспертизы и раздела «Мероприятий по сохранению объекта культурного наследия». Да еще по цене, сопоставимой с работами на масштабных объектах наследия, — 400 тысяч с гаком.

Проект общественной уборной архитектора Мерца. Фото: citywalls.ru

Проект общественной уборной архитектора Мерца. Фото: citywalls.ru

Для сравнения: историко-культурная экспертиза, предваряющая ремонт охраняемого государством шестиэтажного исторического Дома Епифанова на Фонтанке, 105, была выполнена по заказу КГИОП за 412 тысяч рублей.

Такая же археологическая опция за те же деньги оказалась заложена и в смету на проектирование ремонта другого сортира — на ул. Козлова, 32 (площадь участка — чуть более 100 кв. м, самого туалета — вдвое меньше). Видимо, чтобы и тут не отступать от заданной общей цены проектирования — 3,5 млн.

И это еще не дошло дело до самих ремонтных работ, которые по цене обещают в разы превысить проектирование. Так, из бюджета 2020 года на ремонт туалета на Крестовском пр-те, 21, литера Ж, ушло свыше 11,6 млн. Притом что здание не старое — 1975 года постройки. За такие деньги, спущенные на покраску стен, облицовку плиткой, замену полов и установку 16 кабинок с унитазами, в Петербурге можно купить неплохую двухкомнатную квартиру.

Вот такой выходит «новогодний подарок». Сдается только, что он принесет куда больше радости самим смольнинским ведомствам — получателям субсидий, нежели горожанам и гостям культурной столицы, по-прежнему вынужденным проходить затейливые квесты в поисках приличного сортира.

Татьяна Лиханова, «Новая в Петербурге»

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