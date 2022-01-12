На Колыме торжественно открыли памятник Сергею Королёву

12 января 2022 года в посёлке Мальдяк Магаданской области состоялось открытие памятника советскому учёному и конструктору Сергею Королёву.

– Для всех нас, малдякцев, является предметом гордости, что именно в лагере под нашим посёлком сидел Сергей Павлович. Сегодня мы отмечаем 115-ю годовщину со дня его рождения. Многие исследователи отмечают, что именно здесь, на Колыме, он окончательно сформировался как личность, здесь ковался его железный характер, здесь был сформирован тот стержень, который позволил ему запустить первого человека в космос, – заявил глава поселения Павел Голубев.

Памятные мероприятия прошли и в ИК-49 под Владивостоком, где Королёв отбывал наказание в 1940 году.

– В красном уголке колонии мы бережно сохранили вещи, связанные с самым известным нашим заключённым – кровать, ложку и ватник Сергея Павловича Королёва. Старожилы рассказывали мне, что коллектив учреждения 80 лет назад понимал, какой гений попал к нам. Его берегли, давали ему повышенный паёк, не отправляли на тяжёлые работы. Так наша система сохранила этого великого человека, – заявил замглавы ИК-40 Роман Чередник.

В ближайшее время на сайте ФСИН будет размещена онлайн экскурсия, посвященная Сергею Королёву. Благодаря использованию современных технологий любой желающий сможет повторить маршрут Королёва – арест в Москве, суд и этапирование на Колыму.

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