 

Пассивное курение электронных сигарет увеличивает риск бронхита

12.01.2022, 15:28, Разное
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Ученые из Университета Южной Калифорнии опубликовали исследование, в котором связали пассивное воздействие паров никотина от электронных сигарет в домашних условиях с повышенным риском симптомов бронхита и одышки среди молодых людей. 

Ряд экспертов уже выразили надежду на то, что если эти выводы будут иметь под собой почву, то у общества появится «убедительное обоснование» для запрета использования электронных сигарет и других устройств для вейпинга в общественных местах.

И хотя вторичное воздействие твердых частиц от электронных сигарет ниже, чем от обычных сигарет, электронный «дым» также содержит летучие соединения и металлы, которые повреждают легочную ткань.

Ученые собрали подробную информацию о состоянии органов дыхания, активном и пассивном курении никотина, а также о воздействии обычного табачного дыма и дыма каннабиса. Исследование проводилось с 2014 по 2019 год, средний возраст участников эксперимента — около 17 лет. 

Считалось, что у респондентов были симптомы бронхита, если они сообщали о любом из следующих признаков: бронхит в течение предыдущих 12 месяцев, ежедневный кашель по утрам в течение 3 месяцев подряд, ежедневный кашель в другое время суток в течение 3 месяцев подряд, заложенность носа или мокрота, которые не были симптомами простуды. Участники, которые подвергались пассивному курению никотина, на 40% чаще сообщали о симптомах бронхита и на 53% — об одышке.

Изначально в исследовании приняли участие более двух тысяч человек, но оказалось, что половина из них не только страдает от пассивного курения, но и самостоятельно курит. Для чистоты эксперимента ученые ограничили выборку 1181 участником, которые не сообщали о курении или вейпинге за последние 30 дней.

В обновленной группе были отмечены еще более сильные ассоциации пассивного курения и неприятных симптомов. Эти молодые люди более чем в два раза чаще сообщали о хрипах, в три раза чаще сообщали о симптомах бронхита и в два раза чаще сообщали об одышке, чем те, кто не подвергался воздействию вторичного никотинового вейпинга.



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