Eсли Запад не откажется от привычного мышления, новая большая война неизбежна

Россию есть за что критиковать, однако изображение её главным злодеем, в то время как западный мир является защитником демократии — это искажение реальности, которое может привести к печальным последствиям, считает норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод. Как он пишет в статье для Aftenposten, Западу необходимо вырваться из оков привычного мышления, поскольку высокомерие и самодовольство приведёт к ещё большим конфликтам и войнам как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.



AP

Если не начать мыслить иначе, мир, скорее всего, быстро придёт к ещё большим конфликтам и войнам как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, считает норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод. Как он пишет в статье для Aftenposten, расширение НАТО на восток РФ воспринимает как провокацию и унижение, и в данном контексте нельзя недооценивать, насколько сильно личные переживания влияют в том числе и на национальных лидеров.

Как продолжает Моод, после окончания Второй мировой войны государства-победители создали ряд институтов, которые были призваны регулировать наднациональные правила финансовой стабильности. Однако после окончания холодной войны новые институты не появились, а старые уже не могли решать политические конфликты мирным путём.

«Последние 30 лет не были отмечены взаимоуважением и сотрудничеством. Для них характерны пренебрежение Запада к остальным, гордыня американцев. Совет РФ — НАТО, похоже, не является привлекательным форумом для диалога и совместного принятия решений. И это несмотря на амбициозную цель его создания. Там всё решает НАТО. На заседаниях совета страны чуть ли не ритуально критикуют Россию, чтобы таким образом постараться убедить всех, что решения НАТО хороши и должны быть одобрены. Что, конечно же, больше похоже на унижение России, чем на диалог и товарищество с ней», — пишет военный.

Он также отмечает, что не помнит, чтобы видел хоть один фильм или сериал, где русские были бы положительными, а западные персонажи — отрицательными. В результате западная культура продвигает США и западноевропейцев как нечто безусловно хорошее и культивирует при этом образ РФ и россиян как абсолютное зло.

Моод отмечает, что Россию, безусловно, есть за что критиковать, однако изображение её главным злодеем, а США и Запад — безупречными защитниками демократии является искажением реальности, которое не приведёт ни к чему хорошему.

Он считает, что Западу необходимо вырваться из оков привычного мышления и найти способ, как обойти российские красные линии, не нарушая право государств на свободный выбор. Для этого, по его мнению, можно использовать опыт прошлого века, где основным рецептом были взаимное уважение, личная дипломатия и вовлечённость всех сторон.

«Может быть, стоит сформировать новые институты или коренным образом реформировать существующие? Может быть, НАТО и вправду больше сосредоточиться на обороне и открыть двери для всех, включая Россию, призвав своих членов отказаться от баз и ядерного оружия за пределами собственной территории?» — предлагает норвежский генерал.

Он уверен, что привычное мышление может быть опасно и привести к тому, что мир вляпается в войну, как в 1914 году. И то, как всё закончилось в Афганистане, является ещё одним напоминанием того, что «высокомерие и самодовольство легко толкают на новые войны и интервенции, но мешают их завершать и решать конфликты, чтобы обеспечить стабильность и прочный мир».