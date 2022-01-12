Американский сенатор – санкции против «Северного потока — 2» — это не забота о нацбезопасности, а проявление протекционизма

Экономические меры в отношении газопровода «Северный поток — 2», за введение которых продолжают ратовать в американском конгрессе, на деле связаны не с заботой о нацбезопасности, а с желанием штатов — экспортёров газа защитить свои доходы, считает американский сенатор Рэнд Пол. Как пишет Пол в своей статье для American Conservative, эта «опасная меркантилистская авантюра» лишь обострит обстановку в мире, но при этом не заставит Москву изменить свою политику.



AP

Минфин США в настоящий момент ведёт несколько десятков разных программ санкций, предназначенных для того, чтобы повлиять на поведение тех или иных стран. И при этом никто не задаёт действительно важный вопрос о том, действительно ли санкции способствуют укреплению мира и взаимопонимания во всём мире, или же лишь усугубляют напряжённость между государствами, пишет на страницах American Conservative член сената США от штата Кентукки Рэнд Пол. «Как изменилось с момента введения американских санкций поведение Китая? — развивает свою мысль сенатор. — А РФ стала вести себя по-другому? Вернула ли она Крым?»

Хотя свидетельств, которые подтверждали бы, что санкции действуют, крайне мало, они тем не менее сохраняют популярность у обеих главных партий Америки, продолжает Пол. Взаимный энтузиазм республиканцы и демократы проявляют и по отношению к разного рода эмбарго — которые по сути являются «старшим братом тех же санкций», — и американское эмбарго в отношении Кубы действует уже больше 60 лет, хотя никаких признаков того, что оно как-то повлияло на политику «кубинского режима», тоже нет, отмечает он.

«Эмбарго часто называют актами агрессии — особенно те страны, против которых они вводятся, — пишет американский политик. — Многие историки считают, что американское эмбарго 1807 года в конечном счёте вылилось в англо-американскую войну 1812 — 1815 годов. Этот шаг со стороны президента Джефферсона предназначался для того, чтобы наказать Францию и Англию за агрессивные действия на море, но вместо этого нанёс тяжёлый удар по американскому морскому экспорту; в итоге его объём сократился на 75 процентов, а параллельно снизился и импорт». Отдельные эксперты также считают, что реальной причиной войны между США и Японией в 1941 году стало именно американское эмбарго — ведь из-за него были арестованы все японские активы, а кроме того, страна в одночасье лишилась 80 процентов объёма импортной нефти и значительной части других товаров, что, с её точки зрения, действительно было актом агрессии, подчёркивает сенатор.

Но любителям эмбарго и санкций всё это нипочём — они и дальше требуют введения различных экономических мер, с сожалением констатирует Пол. Как напоминает политик, «санкционщики» часто ссылаются на то, что международные санкции против Ирана смогли во времена президента Барака Обамы заставить Тегеран сесть за стол переговоров, благодаря чему была заключена ядерная сделка. Хотя не исключено, что так и было, можно выдвинуть и другой, столь же веский довод — о том, что Иран удалось склонить к переговорам «не при помощи кнута, а при помощи пряника», полагает сенатор. «Вот те на — оказывается, для дипломатии необходимо не всё время тянуть одеяло на себя, а находить компромиссы и идти на взаимные уступки», — иронизирует автор.

История взаимодействий Вашингтона с Ираном могла бы послужить ценным уроком сегодня, когда в Вашингтоне спорят по поводу санкций против газопровода «Северный поток — 2» из РФ в Германию, но увидеть этот урок мешает «тень меркантилизма», сетует Пол. Как и следовало ожидать, большинство противников газопровода в американском конгрессе — это представители штатов — экспортёров природного газа, отмечает сенатор. «Чтобы лучше понять всю динамику этого вопроса, нам следует признать, что этот спор лишь отдалённо касается национальной безопасности, а на деле гораздо сильнее связан с протекционистскими настроениями отдельных регионов», — поясняет политик.

Как полагает Пол, история учит, что одним из препятствий для войны является как раз международная торговля и взаимосвязанность различных стран — именно взаимовыгодные торговые отношения в сочетании с мощными военными средствами сдерживания являются лучшим гарантом мира.

«На протяжении минувшего десятилетия конгресс и разные президенты постоянно вводили санкции против РФ и Китая. Но когда я просил чиновников Госдепа разъяснить, как изменилось поведение этих стран в результате введения санкций, в ответ я получал лишь непонимающие взгляды, — пишет сенатор. — Теперь же наши санкционщики хотят ввести экономические меры против газопровода, строительство которого уже завершено. Но какие конкретно аспекты своей политики они требуют от РФ изменить? Что именно требуется от России? Какие действия она должна предпринять, чтобы санкции были отменены?»

По мнению Пола, если бы санкции в отношении «Северного потока — 2» действительно вводились с целью повлиять на политику РФ или предупредить «агрессию» с её стороны, то НАТО — включая и Германию — могло бы пригрозить ввести против Москвы экономические меры в случае «вторжения на Украину»: угроза, которую поддержал бы Берлин, вероятно, действительно бы оказала сдерживающий эффект. Но споры в Вашингтоне продолжаются — и чем дольше они идут, тем очевиднее становится, что санкции в отношении российского газопровода мотивированы скорее не заботой о нацбезопасности США, а меркантилизмом и протекционизмом, подытоживает сенатор.