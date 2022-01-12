 

Все в твоих руках: beauty-новинки зимы в арт-проекте HELLO!

12.01.2022, 15:18, Разное
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CLARINS

Новинка, которую ждали многие поклонницы сыворотки для лица Double Serum. Арсенал бренда пополнила комплексная омолаживающая двойная сыворотка для области вокруг глаз Double Serum Eye. Формула продукта практически полностью состоит из натуральных ингредиентов. В основе — 13 растительных экстрактов, включая органический экстракт кервеля лесного, обладающий укрепляющим действием. Преобразилась и сама сыворотка Double Serum, технология которой легла в основу Double Serum Eye. Тигр, символ 2022 года, украсил коллекционный флакон.

Комплексная омолаживающая двойная сыворотка для лица Double Serum, Clarins; комплексная омолаживающая двойная сыворотка для области вокруг глаз Double Serum Eye, ClarinsL’OCCITANE

Масло карите — полезный компонент зимнего ухода, которому бренд L’Occitane посвятил сразу три линейки. Классическая формула в лимитированной праздничной упаковке, нежная коллекция с цветочным, пудровым ароматом, а также “Зимняя прогулка”, вдохновением для создания которой послужил южный французский остров Поркероль с мандариновыми деревьями и лавандовыми полями. Среди продуктов всех трех линеек — увлажняющий бальзам для губ, крем для рук, масло для ногтей и кутикулы, молочко для тела, крем для душа и другие средства.

Воздушный крем для рук “Зимняя прогулка”, L’Occitane; крем для рук “Карите” (нежная коллекция), L’Occitane; крем для рук “Карите” (лимитированная коллекция), L’OccitaneEL GANSO

Присоединиться к веселью, уйти в отрыв и насладиться мгновением призывают новые ароматы бренда El Ganso. Туалетная вода Ciao Bella сочетает в себе нежный жасмин и аккорды цитруса, а Senorita Mon Amour пестрит фруктовыми нотами и свежими цветочными акцентами. Визитная карточка новинок — озорной дизайн, где винтажные платки украшают флаконы. Приобрести Ciao Bella и Senorita Mon Amour можно в “Рив Гош” — бренд El Ganso эксклюзивно представлен в сети магазинов.

Туалетная вода Ciao Bella, El Ganso; туалетная вода Senorita Mon Amour, El GansoTOUS

Парфюмерных медвежат Tous становится все больше, что не может не радовать поклонников испанского бренда. Сначала свет увидел аромат LoveMe — цветочно-фруктовая композиция с нотами розового перца, личи, калифорнийской розы, лепестков жасмина и кедра. А в этом году марка представила восточно-фруктовую новинку LoveMe The Onyx. В ней черная орхидея встречается с чувственностью пионов и терпкостью лесного ореха, ваниль сочетается с нотами сандала и ветивера. Парфюмерные ароматы Tous — эксклюзивно в “Рив Гош”.

Парфюмерная вода LoveMe, Tous; парфюмерная вода LoveMe The Onyx, Tous



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