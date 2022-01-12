Невеста Бруклина Бекхэма Никола Пельтц потеряла близкого человека в свой день рождения

В воскресенье, 9 января, свой день рождения отметила не только Кейт Миддлтон, но и Никола Пельтц. Актрисе и дочери миллиардера Нельсона Пельтца исполнилось 27 лет. В тот день ее поздравили многие, но особенно трогательные послания она получила от жениха Бруклина Бекхема и своей будущей свекрови Виктории Бекхэм.

Днем рождения, самая великолепная женщина в мире. Я самый счастливый человек в мире, который может называть тебя своей. Я влюбляюсь в тебя все больше с каждым днем. Люблю тебя всем сердцем, – написал в Instagram Бруклин.

С Днем рождения, Николи! Мы все тебя очень любим! Целую, – лаконично поздравила Виктория.

Правда, именинница скрыла тот факт, что как раз в ее день рождения у нее случилась личная трагедия. Несколько часов назад Никола опубликовала фото с бабушкой и рассказала о ее смерти:

Самые счастливые 25 лет моей жизни были проведены с тобой, и последние два года я скучала по тебе больше, чем ты могла себе представить. Мысль о том, что ты не сможешь видеть, как я иду по проходу, разбивает мое сердце на миллион кусочков. Я так хотела, чтобы ты встретилась с Бруклином и обняла его хотя бы раз. Я скучаю по твоим объятиям, твоим советам, твоему запаху, твоему всему. Ты была самой элегантной женщиной, которую я когда-либо знала, с самыми волшебными волосами и самыми красивыми руками, которые я когда-либо видела. Я так сильно люблю тебя, Джина, и не проходит и минуты, чтобы я не думала о тебе. Я хочу, чтобы ты была здесь в плохие времена, чтобы обнять меня, и в хорошие времена, чтобы сказать мне, как ты гордишься мной. Я знаю – ты со мной каждый день. На этой фотографии наша последняя встреча, и я хотела бы пересматривать этот день снова и снова до конца своей жизни. Спасибо за то, что научила меня так сильно любить. Я до сих пор не могу понять, почему ты ушла в мой день рождения, и не знаю, пойму ли когда-нибудь. Мой день рождения твой день навсегда.

“Сосредоточенность на настоящем, искренность по отношению к другим и уверенность в том, что невозможно потерпеть неудачу” — это была твоя молитва, и я буду продолжать повторять ее вечно. Я люблю тебя, я скучаю по тебе и ты всегда будешь моим сердцем.

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц помолвлены с июля 2020 года, но до сих пор не сыграли свадьбу. В сентябре прошлого года влюбленные впервые вышли в свет в качестве жениха и невесты – они появились на красной дорожке Met Gala.