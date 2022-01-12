 

В московских центрах “Мои документы” услуги загсов можно получить независимо от места проживания

12.01.2022, 15:14, Разное
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В московских офисах “Мои документы” услуги загсов стали доступны всем. Место проживания и регистрации больше не имеет значения. В любом столичном отделении можно без проблем внести исправления в свидетельство о заключении брака или получить новое свидетельство, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В офисах “Мои документы” жители столицы также могут заключить брак в неторжественной обстановке (только граждане России), расторгнуть брак по совместному заявлению, решению суда или заявлению одного из супругов, если второй признан недееспособным, безвестно отсутствующим или осужден на срок свыше трех лет.

Кроме того, в центрах госуслуг производится регистрация рождения и смерти, установления отцовства, проставление апостиля на документы, которые были выданы органами ЗАГС Москвы, в архивно-информационном отделе Управления ЗАГС Москвы, в части приема и выдачи документов.

Сотрудники офисов, занимающиеся предоставлением таких услуг, прошли обучение по спецпрограмме, которая была разработана учебным центров и сотрудниками московских загсов.

На сегодняшний день центры “Мои документы” предоставляют 280 госуслуг. Офисы открыты с 8:00 до 20:00, а флагманские и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.



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