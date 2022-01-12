 

Елена Антоненко потеряла мужа из-за осложнений, вызванных коронавирусом

12.01.2022, 15:08, Разное
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После 14-тилетнетней разлуки с Родиной Елена Антоненко с мужем вернулись в Россию. Вскоре после возвращения супруги заразились коронавирусом, несколько дней провели в больнице. Врачи смогли спасти только звезду советского кино.
В РФ супруги хотели начать свой новый жизненный этап. В планах было несколько месяцев провести на берегу моря в Сочи. Но из-за скандала с владельцем отеля супруги вернулись в Москву, где и инфицировались ковидом. Первой коронавирусом заболела 62-летняя актриса, а затем и ее супруг. Врачи несколько дней боролись за спасение их жизней, но на ноги смогли поставить только звезду советского кинематографа. Ее муж после нескольких дней между жизнью и смертью все-таки скончался.

На программе «Пусть говорят» на Первом канале Антоненко была вся в черном из-за траура и на слова соболезнования по поводу ее утраты ответила: «Он здесь, я так решила. Если говорить о нем, то он сделал все, чтобы мы вернулись, чтобы приехали сюда».

Актриса пояснила о том, как не сложилась ее творческая карьера в Америке и что идея вернуться назад посещала ее и мужа уже очень давно. Сейчас артистка делает всё зависящее от нее, чтобы вернуться к любимой работе.

Приятным сюрпризом на передаче стала встреча с давними коллегами, которых актриса не видела многие годы. Например, с Валентиной Талызиной знаменитость не виделась более 30 лет. Талызина отметила почтенную красоту Антоненко и сказала, что ей нужно продолжать сниматься в кино.

Источник: www.starhit.ru



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