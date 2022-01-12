Симптомы во рту могут указывать на сахарный диабет

Диабет – это заболевание, при котором повышается уровень сахара в крови, так как организм не вырабатывает определенное количество инсулина. Специалисты рассказали о том, какие симптомы во рту могут указывать на данную патологию.

Существует несколько типов диабета. Самый распространенный – это второй. Стоит отметить, признаки проявления болезни одинаковы у всех типов, но у первого симптомы проявляются стремительней, чем у второго.

Диабет может поражать людей разного возраста. Но в основном – это взрослые люди, которые имеют лишний вес, ведут нездоровый, малоподвижный образ жизни, игнорируют физические нагрузки. Несколько основных симптомов болезни: частое мочеиспускание, повышенное чувство жажды, усталость.

О заболевании могут свидетельствовать следующие признаки:

– сухость во рту, слюна оказывается более густой и ее количество значительно уменьшается;

– слизистая оболочка рта имеет красно-фиолетовую окраску;

– набухает язык и становится шероховатым;

– воспаляется десна;

– образуется на языке сероватый налет;

– появляются небольшие трещинки в уголках рта.

https://www.medikforum.ru/health/130230-diabet-vash-yazyk-gladkiy-ili-sherohovatyy-simptom-povyshennogo-sahara-v-krovi-ne-ignorirovat.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop