ГИБДД рассказали о новых правилах техосмотра для водителей в 2022 году

Закон о новых правилах техосмотра автомобилей вступил в силу под конец 2021 года. ГИБДД объяснили суть изменений.

Согласно новым правилам, в 2022 году владельцы легковых автомобилей и мотоциклов не обязаны регулярно проходить техосмотр, но только если не используют автомобиль для служебных целей. Регулярный техосмотр всё ещё обязателен для грузовиков, служебных авто и такси, личного транспорта которому больше четырёх лет или если в конструкцию автомобиля вносили серьёзные изменения. Также диагностическая карта будет необходима для регистрации, смены владельца или постановки на учёт.

Частота техосмотра зависит от даты выпуска транспорта, а также целей эксплуатации. Пассажирский транспорт возрастом до пяти лет необходимо осматривать каждый год, больше пяти – каждые полгода.

При этом в правилах дорожного движения всё ещё прописана обязанность эксплуатировать исключительно технически исправный транспорт. Также сотрудниками ГИБДД сохраняется право провести осмотр транспорта самостоятельно на специальной станции.

Источник: kamskoe-ustie.ru