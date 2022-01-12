 

ГИБДД рассказали о новых правилах техосмотра для водителей в 2022 году

12.01.2022, 15:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Закон о новых правилах техосмотра автомобилей вступил в силу под конец 2021 года. ГИБДД объяснили суть изменений.
Согласно новым правилам, в 2022 году владельцы легковых автомобилей и мотоциклов не обязаны регулярно проходить техосмотр, но только если не используют автомобиль для служебных целей. Регулярный техосмотр всё ещё обязателен для грузовиков, служебных авто и такси, личного транспорта которому больше четырёх лет или если в конструкцию автомобиля вносили серьёзные изменения. Также диагностическая карта будет необходима для регистрации, смены владельца или постановки на учёт.

Частота техосмотра зависит от даты выпуска транспорта, а также целей эксплуатации. Пассажирский транспорт возрастом до пяти лет необходимо осматривать каждый год, больше пяти – каждые полгода.

При этом в правилах дорожного движения всё ещё прописана обязанность эксплуатировать исключительно технически исправный транспорт. Также сотрудниками ГИБДД сохраняется право провести осмотр транспорта самостоятельно на специальной станции.

Источник: kamskoe-ustie.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12 / Как магазины обманывают россиян с помощью новогодних скидок и акций

07.04 / Россия и Китай стремятся связать Америке руки в космосе

05.05 / Страна — поседеешь

20.08 / Тренды в макияже осени: много блеска, золота и влажных губ (главные акценты мейк-апа)

30.11 / Диетологи рассказали, можно ли ежедневно употреблять яйца

19.01 / Сын супермодели Стефани Сеймур Гарри Брант ушел из жизни в возрасте 24 лет

13.10 / “Окажет необходимую помощь”: бизнесмен встал на защиту Собчак

03.03 / Мнение: Вакцинация политиков, цены в частных клиниках и «отказ» от живых очередей

31.03 / Американцы перебросили 40 боевиков ИГ на восток Сирии

11.08 / Скандалы: Олегу Дерипаске показали «рудимент»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика