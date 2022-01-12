 

На экологическую модернизацию меткомбинат им. Ильича “Метинвест” направил $100 млн

12.01.2022, 15:04, Новости дня
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Доменная печь №4 на ММК остановлена на капитальный ремонт и реконструкцию газоочиститетльной системы. Уже заложен фундамент под объекты энергоснабжения, ведется строительство фундаментов под фильтры, а также сбор металлоконструкций. Инвестиции в этот проект составили $27 млн, генеральным подрядчиком работ выступает “Метинвест Инжиниринг”.

“Уже завершено устройство фундаментов по обеим площадкам, выполняются работы по монтажу металлоконструкций как опорных, так и магистральных газоходов для отводов аспирационных газов. Начаты работы по монтажу фильтров”, – сообщил руководитель проекта по строительству систем аспирации “Метинвест Инжиниринг” Роман Юрченко.

На печах №3 и №5 такие системы были построены с нуля и уже подключены, в итоге существенно сократилось количество выбросов веществ в виде твердых частиц пыли от литейных дворов и подбункерных помещений печей, отметили в “Метинвесте”.

“После запуска нового газоочистного оборудования снизится уровень выбросов пыли от литейного двора и подбункерных помещений домны №4. Концентрация пыли в очищенном газе будет значительно ниже утвержденных действующим законодательством Украины значений”, – отметил начальник отдела охраны окружающей среды комбината имени Ильича Владимир Колодочка.

Одновременно с экомодернизацией ведется и капитальный ремонт доменной печи № 4, его планируют закончить в первом квартале, после этого на объекте подключат все инженерные конструкции в единую систему и проведут пуско-наладочные работы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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