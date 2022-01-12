 

В Киеве состоится премьера музыкальной комедии “Ночь перед Рождеством” режиссера Бакирова

12.01.2022, 15:04, Новости дня
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Режиссером спектакля является заслуженный артист Украины Андрей Бакиров. Участие в постановке принимают артисты Черниговского драматического театра имени Шевченко. 

На сцене во время спектакля задействованы 40 актеров. Музыкальные произведения прозвучат в сопровождении оркестра.

ВИДЕОВидео: Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр ім.Т.Шевченка / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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