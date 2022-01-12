В компании Panasonic будут производить аккумуляторные ячейки из переработанных материалов

Стало известно о том, что компания Panasonic начинает производить аккумуляторные ячейки из переработанного вторсырья. Это, по словам экспертов, позволит значительно снизить влияние промышленности на экологию.

Еще одним плюсом становится уменьшение зависимости от поставок ценных металлов для литий-ионных аккумуляторов, выпуск которых быстро увеличивается из года в год.

Отметим, что Panasonic является основным производителем батарей для электромобилей Tesla. Нынешняя мощность производства составляет около 2 млрд ячеек в год. Переработкой старых аккумуляторов занимается стартап Redwood Materials, построивший свою фабрику в Неваде (США). Компания уже поставляет для Tesla медную фольгу.