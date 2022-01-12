Телеведущий Михаил Зеленский умер во время отдыха в Доминикане

На 47 году жизни скончался журналист и телеведущий Михаил Зеленский. Минувшей ночью об этом сообщил заместитель руководителя телеканала “Культура” Александр Ефимович, позже эту информацию подтвердили пресс-служба ВГТРК и посольство России в Доминикане.

Обстоятельства смерти неизвестны, однако, по предварительным данным Telegram-канала Baza, смерть наступила во время его отдыха в Доминикане, где он был с женой, от инсульта. Михаила в тяжелом состоянии успели довезти до больницы, но усилия врачей не помогли. Он скончался в медучреждении. Диагноз еще должны подтвердить.

По роковому совпадению вчера свое 50-летие отмечал Андрей Малахов – телеведущий, который ведет шоу “Прямой эфир” с 2017 года. А Михаил был ведущим этой программы в 2011-2013 годах. На уход коллеги он пока не отреагировал.

Ведущие ток-шоу “Прямой эфир” разных лет: Борис Корчевников, Андрей Малахов и Михаил Зеленский

Зеленский начал работать на радиостанции, а позже на телевидении в конце 1990-х годов в Хабаровске (он родился в Москве в семье военнослужащего). Михаил получил известность как ведущий программы “Вести-Москва”, которую вел с 2001 по 2011 год, и ток-шоу “Прямой эфир” на “России 1” (2011-2013 год), а также был ведущим линейного эфира “России-24”. В последние годы Зеленский работал на телеканале “Культура”: в 2015-м снял документальный фильм “Валаам. Остров спасения”, в 2016-м стал ведущим проекта “Билет в Большой”, а с 2017-го был ведущим программы “Новости культуры”.

У Михаила Зеленского осталась вдова – психолог Мила Рубинчик, на которой он был женат с 2018 года, а также две дочери от предыдущего брака – 12-летняя Софья и 8-летняя Полина. Всего журналист был женат трижды: в первом браке со своей одноклассницей Ольгой Дробиной он прожил шесть лет, второй избранницей стала его бывшая партнерша в шоу “Танцы на льду” Елена Грушина. В этом браке Михаил дважды стал отцом. Но в 2014-м супруги приняли решение развестись.

В третий раз ведущий женился лишь в 2018-м. Общих детей у 46-летнего Зеленского и 39-летней Рубинчик нет. После случившегося женщина перестала выходить на связь с подписчиками и удалила все публикации из своего Instagram.

Михаил Зеленский и Мила Рубинчик Михаил Зеленский и Мила Рубинчик Михаил Зеленский и Елена Грушина с дочерьми

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Публикация от mikhail_zelenskiy (@mikhail_zelenskiy)