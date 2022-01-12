Агата Муцениеце и Павел Прилучный воссоединились на дне рождения сына

Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце, которые расстались в начале 2020 года, провели вчерашний вечер вместе. Поводом для встречи стал день рождения их сына Тимофея, которому вчера исполнилось 9 лет. Пропустить праздник по такому случаю мама и папа именинника просто не могли. Перед торжеством оба поздравили сына в социальных сетях. Агата опубликовала ролик, в котором собрала радостные моменты жизни мальчика, а Павел поделился летним фото с сыном.

Даже не верится, что тебе уже 9! Ущипните меня! Моему сыну 9 лет! Я помню тебя каждую секунду, я помню тебя каждой клеткой, я помню все твои улыбки и слезы. Прости сынок за то, что я не идеальная такая и за то, что уже принесла тебе не только радость, но и тревоги! Мой самый главный мужчина в жизни, будь счастливым, просто будь счастливым и мне все равно на остальное. С днем рождения, мой трогательный, нежный, заботливый, ранимый птенчик! Твоя мама всегда рядышком, просто всегда, – подписала видео Агата.

С твоим днем, Тимофей! Тимохе 9 лет. Моя гордость! Люблю, – был краток отец именинника.

Родители устроили для Тимофея веселый праздник, пригласив аниматоров. Причем в конкурсах не отказывались участвовать и взрослые. В сторис Агата призналась, что праздник удался, и поделилась общим фото с друзьями и бывшим супругом.

К слову, свой главный подарок от отца Тимофей Прилучный уже получил. В интервью HELLO.RU актер признался, что недавно купил сыну квартиру.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный с гостями

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Публикация от Agata M (@agataagata)

Павел Прилучный с сыном

Напомним, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце тайно поженились в июле 2011 года. В 2013 году у них родился сын Тимофей, а в 2016 году – дочь Мия. В начале 2020 года, после серии слухов о разладе в семье, актеры объявили о расставании, которое для обоих стало непростым испытанием.

Сейчас Павел не скрывает своего нового романа – у актера отношения с актрисой Мирославой Карпович. А Агата больше сосредоточена на карьере, о чем она рассказала в интервью HELLO! в прошлом году:

Я за многое благодарна, у нас двое замечательных детей, Тимофей и Мия, которых мы оба безумно любим. Но я рада, что в конечном счете все именно так сложилось. Теперь у меня такое число проектов, к которому я всегда стремилась. Я как будто долго была невидимкой, а теперь меня увидели. И это потрясающе, я не подведу!

Павел Прилучный и Агата Муцениеце