Токаев объявил дату вывода миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана

Организованный вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начнется 13 января, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании оперативного штаба в Алма-Ате.

«Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ. У меня были переговоры с руководителями соответствующих государств. Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней. Само пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане, в том числе в Алматы, сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации в нашей стране», – передает его слова ТАСС.

Токаев добавил, что присутствие миротворцев имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов. «Миссия оценивается как очень успешная. Еще раз выражаю благодарность моим коллегам – главам государств», – сказал глава Казахстана.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.