 

Студентки бийского колледжа попали в реанимацию из-за вейпа

12.01.2022, 14:32, Новости дня
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Две студентки колледжа в Бийске после курения вейпа с 12-летним братом одной из них попали в реанимацию, мальчик умер.

Отмечается, что одна из пострадавших в коме. Студенток и школьника нашли в квартире без сознания, они курили вейп накануне вечером, а после всем троим стало плохо, информирует Тelegram-канал SHOT.

 

Позже медики сообщили, что состояние девушек улучшается, есть положительная динамика. Сейчас пациентки постепенно приходят в себя, но к ним пока никого не пускают. Тело 12-летнего мальчика находится на экспертизе. Причина смерти устанавливается.

Позже зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что требования к продаже вейпов должны быть такими же, как к продаже табака.

«Некоторое время уже работаю над законопроектом, чтобы запретить продажу вейпов лицам, не достигшим 18 лет. Требования к продаже вейпов должны быть такие же, как к продаже табака. Данный законопроект мы сейчас разрабатываем», – цитирует его РИА «Новости».

Он рассказал, что в Америке уже фиксируется эпидемия вейп-ассоциированной пневмонии, поэтому продажу вейпа необходимо ужесточить.

«Это серьезное заболевание с серьезными последствиями и, конечно, молодежь не отдает себе отчет, что они могут нанести себе вред курением вейпов», – подчеркнул он.



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