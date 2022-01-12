Две пачки сигарет в день, посиневшие губы и боли в желудке: что происходило с умершим от инсульта Зеленским

О смерти известного российского журналиста Михаила Зеленского стало известно 11 января. Мужчина скончался во время отдыха на курорте в Доминиканской республике, где находился вместе со своей женой. Во вторник вечером известного телеведущего увезли в больницу с инсультом, но помочь, к сожалению, не смогли. Как оказалось, о самом страшном Зеленского предупреждали еще 10 лет назад.

В 2011 году выяснилось, что Михаил долгое время вел неправильный образ жизни. Об этом рассказала

терапевт Татьяна Шаповаленко в рамках проекта “Подари себе жизнь”, в котором принимал участие журналист. Тогда врач заявила, что на тот момент 36-летний мужчина украл у себя уже 20 лет жизни из-за продолжительного курения, неправильного и нерегулярного питания и халатного отношения к собственному здоровью.

По словам специалиста, усталый вид Зеленского был виден невооруженным взглядом. Иммунная систему телеведущего была подорвана, из-за постоянного курения губы приобрели синий оттенок, а лицо – землистый цвет. Как сообщается на портале TakZdorovo, мужчина сам признавался, что выкуривает в день около двух пачек сигарет уже не протяжении 20 лет.

Кроме того, у Михаила были проблемы с питанием. Из-за работы он не успевал регулярно и правильно есть, нередко перекусывал чем попало, выпивал по семь-восемь чашей кофе в день для бодрости и жаловался на боли в желудке. Отсюда – развитие гастрита и другие проблемы.

Обследование выявило ряд проблем в организме журналиста. Например, анализы показали повышенный уровень гемоглобина в его крови, связанный с многолетним курением. Врач сообщил, что такой уровень может привести к развитию тромбоза, и предупредил, что тромбы могут отрываться и вызывать инсульт, попадая в головной мозг.

Само собой, Михаилу порекомендовали позаботиться о своем здоровье. И не зря. Сообщалось, что, прислушавшись к советам врачей телеведущий вернул себе 13 из 20 потерянных лет жизни. По словам специалистов, мужчина начал тренироваться и постепенно менять свой образ жизни, а повторное обследование организма показало уже более позитивные результаты.