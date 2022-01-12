Александр Гинцбург заявил, что “Спутник V” не нуждается в модификации под “Омикрон”
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Руководитель центра им. Гамалеи Минздрава российского государства Александр Гинцбург сообщил, что вакцина «Спутник V» не нуждается в модификации под новый штамм «Омикрон».
По данным Роспотребнадзора, в РФ выявлено 305 случаев инфицирования этим вариантом коронавирусной инфекции. Борьба с «Омикроном» осуществляется по прежним рекомендациям: после вакцинации «Спутником V» нужна ревакцинация «Спутником Лайт» через полгода.
Специалист уточнил, что у вакцинированных образуется большой спектр нейтрализующих антител, благодаря нефиксированной конформации S-белка. Для достижения коллективного иммунитета была признана необходимость вакцинировать по 500-700 тысяч человек в сутки.
В конце января – начале февраля в РФ ожидается всплеск заболеваемости коронавирусом. Поликлиники и въездные пункты предоставляют возможность бесплатно вакцинироваться от коронавирусной инфекции.
Источник: www.interfax.ru
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