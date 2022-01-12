 

Марина Неелова рассказала о театре Галины Волчек после ее смерти

12.01.2022, 14:24, Разное
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Актриса Марина Неелова дала большое интервью в программе Владимира Познера. Она выразила свое мнение о театре «Современник» после ухода из жизни Галины Волчек.
Свой юбилей актриса Неелова предпочла отпраздновать в компании Владимира Познера, давая ему свое эксклюзивное интервью. Одной из тем было обсуждение, каким стал «Современник» после кончины Галины Волчек. 75-летняя актриса выразила свое личное мнение о том, что с уходом руководителя театр изменился. Преобразования, которые происходят внутри него, очень похожи на формирование нового «живого организма».

По словам артистки, то, что строилось многие годы, не может в один миг измениться. С ее слов, через время произойдут изменения внутри театра, новые актеры и режиссеры должны прочувствовать и соединить в своем творчестве два разных направления старого и нового подхода к режиссуре, прочувствовать дух разных эпох. Будут изменения в лучшую или худшую сторону, на данном этапе никто не может сказать, для любого преображения нужен определенный временной интервал, ничего не меняется за одну секунду. Актеры театра Волчек в любом случае перенесут частички старой школы и преобразят их в новое направление. Это будет уникальный опыт, так как каждое событие, происходящее в театре – уникально. Чем больше событий, тем интереснее наблюдать зрителю за происходящим, поделилась своими мыслями звезда.

Неелова так же отметила, что считает пустословием все разговоры на тему смерти театрального искусства. Театр – это некая субстанция, которая полна своими неповторимыми событиями, происходящими только здесь и сейчас. Потому это привлекает внимание, зритель приходит на спектакли, ему интересно наблюдать за игрой актеров вживую.

Сама Неелова часто посещает театр, однако предпочитает это делать не на премьере, а после нескольких показов, когда актеры уже, так сказать, сыгрались. По ее мнению, именно на этом этапе уже раскрывается вся актерская игра.

Источник: www.starhit.ru



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