Малахов отметил свой юбилей в элитном отеле Германии

Известный шоумен Андрей Малахов отпраздновал свое 50-летие в отеле премиум-класса «Brenners Park an Oetker Collection», который расположен в городе Баден-Баден.

Телеведущий предпочитает проводить праздники со своей семьей. Поэтому юбилей он отметил с сыном и супругой.

Семейство Малаховых любит отдыхать в подобных «Brenners Park an Oetker Collection» отелях, где можно позаниматься в зале, посетить спа или оздоровительные процедуры. Номера немецкого отеля обставлены консервативной мебелью, а отделка ванн выполнена из итальянского мрамора. Сутки здесь обходятся посетителям в 60 тысяч рублей.

Весь день шоумена поздравляли с юбилеем друзья и коллеги. Теле- и радиоведущая Юлия Барановская в своем поздравлении назвала именинника «родным сердцем», а актриса Яна Чурикова – настоящим народным героем.

В свою очередь, журналист и общественный деятель Тина Канделаки в Instagram Stories написала, что именинник один из немногих в шоу-бизнесе людей с правильными ценностями, который умеет любить и дружить.

Источник: anews.com