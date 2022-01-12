 

“Начинается жара”. Брежнева засветила голый живот в прохладном месте

12.01.2022, 14:20, Новости дня
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Накануне артистка сообщила подписчикам, что прилетела на Мальдивы, где проведет всю неделю в компании украинского дизайнера Кати Сильченко и своей сестры Виктории Галушки.

Брежнева позирует в кадре босой, стоя на коврике для йоги.

“Когда днем начинается жара, я провожу время с пользой в прохладном зале”, – написала артистка.

Скриншот: ververa / Instagram
Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) прошла кастинг в украинскую группу “ВИА Гра” 22 ноября 2002 года. После ухода из коллектива в 2003 году она начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) артистка родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Брежнева и Меладзе тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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