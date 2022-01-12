“Сиськи выпадают”, “Мама скажет, что дочь голая в соцсетях”. Никитюк поделилась горячим постельным снимком

Телеведущая позировала в постели, лежа на боку и поддерживая голову одной рукой. Никитюк на фото крупным планом продемонстрировала оголенную грудь.

“…никогда ничего для себя не жалейте. Кто-то уехал отдыхать на острова, я сделала проще – за такие же деньги купила себе колготки”, – написала она.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

“Сиськи выпадают. А теперь и колготки заметил”, – прокомментировал подписчик g._8208.

“Леся, снова мама скажет, что дочь голая в соцсетях”, – отметил polkiloruslan4ik.

Контекст:

Карьера Никитюк на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”. Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

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