 

Скандалы: «Добро» из методички

12.01.2022, 14:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Кто стоит за телеграм-каналом из Киева, призывавшим к революции в Казахстане

Появившийся в 2018 году телеграм-канал БАСЕ (свыше 47 тыс. подписчиков, около 15 постов в сутки. — Прим. Лайфа) активно проявил себя во время январских беспорядков в Казахстане, став, по сути, координатором акций протеста. Они начинались мирно, но вскоре переросли в вооружённые столкновения, поджоги зданий и убийства.

При этом телеграм-канал действует так, словно работает по знакомой информационной схеме, которую применяли и во время украинской революции 2014 года, и во время белорусских волнений 2020 года. Такие схемы часто называют «методички по подготовке революций».

Для начала вспомним телеграм-канал NEXTA, который направлял революционные события в Белоруссии полтора года назад. Там был и эмоциональный посыл на грани истерики, и чёткое разделение на хороших демонстрантов и злых полицейских-карателей, и призывы к свержению власти. Для разбавления агрессивной манипулятивной риторики в ход шли «мини-средства» — заграничные акции солидарности или переход силовиков на сторону народа.

Телеграм-канал NEXTA

По той же схеме работает и телеграм-канал БАСЕ. 1 января в Казахстане начались протесты. И тут же появился пост-призыв: «Все на площадь Ынтымак».

Телеграм-канал БАСЕ. t.me / basekz

Тут же нашлись аналогии с событиями в Белоруссии и их буквальный ремейк на казахстанской почве.

Телеграм-канал БАСЕ

Когда в Казахстане заблокировали интернет, телеграм-канал БАСЕ призвал скорее обходить блокировку.

Телеграм-канал БАСЕ

Ну а следом, как и полагается по схеме, поддержать протесты вышла группа рабочих.

Телеграм-канал БАСЕ

Что было дальше, вы, наверное, уже догадались — правильно, на сторону митингующих начала переходить или якобы переходить полиция. Потому что формулировка «готовы перейти» не говорит ни о чём, кроме манипуляции.

Телеграм-канал БАСЕ

Следующая глава методички «заграница нам поможет» также была использована как в поддержку протестов, так и против ввода войск ОДКБ. В Великобритании, США, Венгрии, Германии местные казахи небольшими группками выходили с флагами и торжественно фотографировались для издания БАСЕ. И даже лозунг Pray for Kazakhstan («Молимся за Казахстан») на одном из плакатов повторял лозунг Pray for Belarus во время белорусских событий.

Телеграм-канал БАСЕ

Сейчас, как и полагается по схеме, издание призывает своих подписчиков не сдаваться, так как борьба за светлое будущее ещё не окончена.

Телеграм-канал БАСЕ

«Хулиган» из Киева

Телеграм-канал БАСЕ создали супруги Садыковы — Айдос и Наталья. Они не скрывают это, а подчёркивают. Бояться им нечего, пара семь лет назад покинула родной казахский город Актобе и переехала на ПМЖ в украинский Киев.

Айдос и Наталья Садыковы. Фото © Facebook / БӘСЕ

В нулевые Айдос Садыков был председателем Актюбинского областного филиала оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии «Азат». Он регулярно организовывал акции протеста и несанкционированные митинги. Ещё Садыков создал профсоюз на предприятиях нефтедобывающей китайской компании «СНПС-Актобемунайгаз».

Общеказахстанскую известность Айдос Садыков обрёл в 2010 году, когда его осудили на два года тюрьмы по статье «Хулиганство». Он сорвал погоны и порвал рубашки двум полицейским. Его сторонники посчитали дело политически мотивированным. Впоследствии Садыков признавался, что за всё время пребывания в колонии он ни разу не ел казённую пищу. Помимо семьи ему помогали деньгами друзья-оппозиционеры и некие нефтяники. После отсидки Садыков переехал с семьёй на Украину и получил статус политического беженца. В 2014 году, находясь в Киеве, он зарегистрировал новостной сайт base-kz.online (сейчас заблокирован. — Прим. Лайфа) и YouTube-канал БАСЕ. Эти ресурсы отличались агрессивной антироссийской направленностью. Позднее у БАСЕ появились профили в «Инстаграме», «Фейсбуке» и «Телеграме». С тех пор Айдос Садыков называет себя журналистом.

Однажды казахские журналисты спросили у него:

— Кто финансирует БАСЕ? Это же целая команда — репортёры, операторы, техперсонал, информаторы, наконец…

 Вопрос финансирования оппозиции больше всего волнует обывателей. Вдолбили в головы, что без финансирования, без крыши невозможно ничего делать. Мол, они работают на того или иного олигарха. Что касается БАСЕ, нас никто не финансирует и никто никогда не финансировал. Для нас неприемлемо, чтобы кто-то находился над нами и командовал. БАСЕ — абсолютно независимый канал, независимый не только от власти, но и от состоятельных беженцев, считающих себя оппозиционерами, — ответил туманно Айдос Садыков.

В правдивости его слов можно усомниться.

Беглый банкир — лидер протеста?

В профиле телеграм-канала БАСЕ для связи с четой Садыковых указан зарегистрированный на Украине телефон: +38 050 659-01-62. Судя по сервису Getcontact, этот номер записан в гаджетах других людей как «Айдос Басе», «Двк», «Наталья» и «М.Аблязов». В последнем случае, возможно, имеется в виду находящийся в международном розыске и скрывающийся где-то во Франции Мухтар Аблязов — казахский экс-министр энергетики, бывший председатель совета директоров «БТ-банка», а ныне основатель оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана».

Мухтар Аблязов — фигура одиозная. В 90-х и нулевых против него возбуждались уголовные дела на родине и в России. В 2017‒2018 годах казахский суд заочно приговорил его к 20 годам тюрьмы за хищение $7,5 млрд из «БТ-банка» и к пожизненному сроку за организацию убийства председателя правления АО «Банк Тураналем». Впрочем, Франция отказалась экстрадировать Аблязова, даровав ему статус политического беженца.

Мухтар Аблязов. Фото © Wikipedia

Пару дней назад Мухтар Аблязов публично назвал себя лидером протестов в Казахстане и заявил о готовности возглавить будущее временное правительство. Сейчас Аблязов активно раздаёт интервью и запускает стриминги в соцсетях.

 Наш штаб, головной, находится в Киеве. Я, понятно, нахожусь в Париже. Итак, что мы делаем? Здание акимата занимаем, площадь перед акиматами протестующими заполняем, ставим палатки, организовываем дружины, инициативные группы выходят на штаб, который у нас в Киеве, — все контактные телефоны у вас есть, — призывал Аблязов.

Он обещает миллионы долларов за арест первого президента страны Нурсултана Назарбаева и его окружения, по $100 тыс. — участникам митингов и по $50 тыс. — полицейским, которые перейдут на сторону протестующих. Аблязов честно признаётся, что социальные требования протестов — лишь повод, а главный лозунг — «Долой Назарбаева!».

Политологи не считают Мухтара Аблязова самостоятельной фигурой.

 Конечно, Аблязов несамостоятелен. Конечно же, его действия полностью укладываются в некоторую единую координацию по дестабилизации обстановки на постсоветском пространстве, по созданию кольца напряжённости вокруг России,  считает Александр Хинштейн, депутат Госдумы РФ.

Большинство экспертов, и российских, и казахских, согласны с Хинштейном. По их мнению, Аблязов никогда не был популярен на родине, скорее всего, своим признанием он прикрыл более крупных игроков, настоящих бенефициаров протеста.

Егор Пережогин, Федор Иванов



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.11 / Мнение: Суицид международного масштаба

25.09 / Эксперты рассказали об опасности для здоровья смартфонов с OLED-экранами

18.01 / Скандалы: Джунгарское хамство

23.12 / Скандал со Светланой Лободой на «Золотом Граммофоне» завершился обвинением в плагиате

15.01 / Назван простой продукт для продления жизни человека

30.08 / Анна Седокова порадовала подписчиков демонстрацией приготовления экзотического блюда

05.08 / Мнение: Ефремов с лопатой…

17.12 / Риск развития рака из-за ожирения различается по гендеру

28.07 / Это было ошибкой: покинувшая Белоруссию Тихановская раскаялась в содеянном

27.01 / В Москве задержали приезжего по делу о нападении на полицейских 23 января

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика