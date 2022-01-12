Ежегодный саммит “Большой двадцатки” пройдет в Discord

На сайте “Большой двадцатки” объявили о проведении ежегодного саммита участников G20. В этом году собрание планировалось в Индонезии, где главы держав обсудили бы проблемы всемирного здравоохранения и преимущества цифровизации госуправления. К сожалению в Джакарте ввели режим ЧС после всплеска штамма Covid-19 “Омикрон”, из-за чего планы по размещению делегаций сорвались на ближайшие 8 месяцев.

Организаторы предложили провести саммит в другой стране-члене, но никто не хотел брать на себя расходы. В итоге было решено провести конференцию онлайн. Выбор площадки пал на Discord из-за удобства модерации трансляций. 20 глав государств зарегистрировали на сервисе аккаунты для подключения на сервер “Большой двадцатки” и провели тестовое собрание для настройки аппаратуры.

Собрание прошло не без казусов, так представитель Саудовской Аравии требовал у Джастина Трюдо не отправлять смайлики с флагом ЛГБТ+, а делегация Китая пожаловалась на стикер с Винни Пухом в оверлее чата. На сервер саммита также подключился премьер-министр Израиля, который попросил у представителей США купить для него подписку Discord Nitro и тут же удалился с сервера.

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