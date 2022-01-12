Стало известно, сколько воды содержится в земной атмосфере

Если бы вся вода, которая находится в земной атмосфере, одномоментно выпала на поверхность в виде осадков, то уровень Мирового океана повысился бы чуть менее чем на 4 см. Недостаточно, чтобы возник Всемирный потоп. Но проблемы были бы у жителей обширных прибрежных территорий, особенно островных стран посреди океанов.

По данным ученых, водяной пар в атмосфере удерживается в среднем 10 дней, прежде чем выпадает осадками на землю. Этого срока достаточно, чтобы облака ушли далеко от того места, где они образовались.

Всего в воздухе постоянно содержится 37,5 триллиарда галлонов воды. А в Мировом океане ее 1,4 миллиарда кубических километров. Только 3,5% запасов воды на Земле находятся вне бассейна Мирового океана, то есть в атмосфере, в ледниках и т.д.