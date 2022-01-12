 

В РФ назвали число спутников, сошедших с орбиты в 2021 году

12.01.2022, 14:10, Новости дня
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За прошлый год с орбиты сошли более четырех сотен спутников. Об этом официально сообщили в ВКС России. Некоторые из космических аппаратов удалось возвратить «на место», другие же превратились в космический мусор или упали на поверхность Земли, если не сгорели в атмосфере.

По словам специалистов, каждый баллистический сход с орбиты отслеживается с Земли. В случае возникновения аварийной ситуации проводятся срочные коррекции. Большинство аппаратов оборудованы для этого маневровыми двигателями.

Однако опасность составляют старые и вышедшие из строя аппараты, которые могут стать неуправляемыми. Также специалисты напоминают, что ситуация с каждым годом усложняется, так как количество спутников на околоземной орбите постоянно растет.



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