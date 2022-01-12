Мнение: Умер Зеленский…
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Одному мне первое, что пришло в голову, что президента Украины убили, когда я прочитал новость, что умер Зеленский?
Оказалось, что умер не Зеленский, который президент Украины, умер Зеленский, который работал на телевидении в России.
Пишут, что 46-летний Михаил Зеленский полетел на новогодние каникулы в Доминикану. И там скончался. Соболезнования родным и близким Михаила….
А 43-летний Владимир Зеленский – жив и здоров, продолжает работать президентом Украины…
Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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