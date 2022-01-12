Как стильно одеваться в повседневной жизни женщине за 40: тренды, которые обеспечат идеальную основу зимне-весеннего гардероба

Многие зрелые дамы стесняются возрастных изменений, поэтому стараются максимально упростить свой внешний облик. Однако обезличивание никому не идет на пользу.

Взгляните на возрастных блогеров из мира моды. Все они охотно вводят в свой гардероб трендовые новинки. Некоторые из этих стильных образов вы можете скопировать в ближайшее время.

Классическая база

Все модные блогеры знают о важности создания классической базы. Это тот самый случай, который обеспечит вам стильный фундамент. Просто вводите в классический образ одну-две трендовые детали, и вы произведете впечатление женщины, прекрасно разбирающейся в моде.

Зимой и весной лучшим вариантом верхней одежды является классическое пальто бежевого, молочного или верблюжьего оттенка. Чем светлее будет ваше пальто, тем более респектабельным станет образ. Блогеры Грейс Ганем и Эрика Дэвис обожают классическое длинное пальто.

Чтобы образ выглядел современным, модницы не забывают о трендовых дополнениях: ботинках на массивной подошве, объемных свитерах и широких брюках. Блогеры знают, что все нейтральные оттенки прекрасно “уживаются” друг с другом. Поэтому без лишних раздумий миксуют коричневые, черные, серые и бежевые элементы.

Кожаная одежда

Последние модные показы продемонстрировали нам увеличение интереса дизайнеров в коже. Сейчас в продаже можно отыскать не только кожаные брюки и косухи. Ассортимент изделий из кожи включает в себя юбки, пиджаки, платья, комбинезоны и даже рубашки.

Влиятельные звезды “Инстаграма” обожают создавать многослойные образы на зимний период. Чем больше элементов из разных текстур, тем более удачным выглядит образ. Например, Грейс Ганем миксует широкие кожаные брюки и цветное пальто из искусственного меха. Ну а британка Рения Джаз надевает кожаный пиджак поверх тандема, состоящего из черной водолазки и песочного комбинезона свободного кроя.

Ботинки на массивной подошве

Кто сказал, что современная обувь на грубой массивной подошве является исключительной прерогативой молодежи? Такие ботинки удобны, поэтому они должны перекочевать в гардероб каждой модницы старше 40.

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Эта деталь омолаживает любой образ и позволяет вам носить спортивные брюки, заправленные внутрь, длинные трикотажные изделия, дутые куртки, плюшевое пальто и дубленку-авиатор. Если вы хотите выглядеть также эффектно, как Грейс Ганем, выбирайте ботинки с контрастной подошвой.

Вязаное поло

Обычные свитера в этом сезоне начали утрачивать популярность, уступая свое место вязаным поло. Особенно стильно трендовые предметы гардероба выглядят на зрелых женщинах. Свитера поло нейтральных оттенков можно использовать как часть многослойного образа в сочетании с широкими брюками и полупальто. Для наилучшего утепления под поло можно надевать кашемировую водолазку.

Вязаные миди-платья

Симбиозом элегантности и практичности в наши дни считаются трикотажные миди-платья. Влиятельные модницы выбирают разные фасоны и разные расцветки изделий. Но почти все они дополняют трикотаж обувью на высоком каблуке.

Уже известная вам Грейс Ганем выбирает ультрамодное вязаное платье в рубчик с объемными рукавами и фигурным вырезом под воротником. Тема вырезов в этом сезоне особенно актуальна. Их можно встретить на боках, на спине, в районе солнечного сплетения и ключиц.

Свитера оверсайз

Образы для холодной погоды не могут обойтись без свитеров. В наступившем сезоне процветает мода на изделия оверсайз из кашемира. Влиятельные модницы миксуют объемный трикотажный верх с вельветовыми брюками или джинсами-трубами. Предпочтительными оттенками свитеров являются белый, мятный, изумрудный, сиреневый.